ضبط 90 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملات أمنية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كافة مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد بالمحافظة وتحصيل الغرامات، خلال حملات على بعض المنازل والمحلات التجارية فى أطار المحافظة على المال العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بتمكن مباحث الكهرباء من شن حملات مكبرة لضبط، جرائم سرقة التيار الكهربائي، مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 90 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير محاضر مخالفات وغرامات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.