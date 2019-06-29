ضبط 90 حالة إشغال طريق فى حملة على الموقف الجديد غرب الإسكندرية

قاد اللواء هشام كمال رئيس حى غرب الإسكندرية، حملة مكبرة لإعادة الانضباط بالموقف الجديد، وذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، لإزالة الاشغالات والمخالفات التى تعوق حركة المرور والمارة بالموقف الجديد بمنطقة محرم بك لإعادة المظهر الحضارى، خاصة وأنه الواجهة الأولى لزائرى عروس البحر، لقضاء موسم الصيف، كما أنه نقطة الانطلاق والوصول الرئيسية للمسافرين برا من وإلى الإسكندرية.

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات والفروشات التى تشغل حرم الطريق العام ومخالفات المرور والتموين وسرقة التيار الكهربائى، حيث تم رفع جميع الاشغالات وتكسير التعريشات المخالفة وتضمنت الحملة ضبط 48 حالة اشغال طريق متنوعة، تنفيذ عدد "44" قرار إزالة للإشغالات، سحب 20 رخصة مخالفة لقانون المرور، تنفيذ عدد "8" حالات حجز، كما تم تحصيل مبلغ 5000 جنيه مصالحات فورية.

فيما تم ضبط عدد "13" حالة عدم وجود شهادات صحية، "10" حالات عدم الإعلان للشهادات الصحية.

وتم التحفظ على عدد من المواد الغذائية والسلع المخالفة لمعايير الجودة وتحرير عدد "25" محضرا لسرقة التيار الكهربائى.

جاءت الحملة بتواجد اللواء وكيل الوزارة هشام كمال رئيس حى غرب، اللواء عبد الفتاح ابراهيم حكمدار وسط والعميد دكتور حسن الامام مدير شرطة المرافق والعقيد محمد عمار وكيل المرافق والمقدم وائل علامة والنقيب سعد رمضان رئيس وحدة المرافق والرائد شادى ياسين من ادارة مرور الإسكندرية واللواء أحمد قريش مدير محطات نقل الركاب والمواقف ومأمور قسم شرطة كرموز ورئيس مباحث ومعاون مباحث القسم وبوجود مشرف المتابعة الميدانية ومدير إشغال الطريق ومفتشى إدارتى المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بحى غرب.