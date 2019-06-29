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ضبط 60 قطعة سلاح بأسيوط فى حملة أمنية خلال 24 ساعة

السبت، 29 يونيو 2019 04:33 م
ضبط 60 قطعة سلاح بأسيوط فى حملة أمنية خلال 24 ساعة ضبط اسلحة - ارشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية وأطراف الخصومات الثأرية وحائزى الأسلحة غير المرخصة، بالاشتراك وضباط الأمن العام، من ضبط 60 قطعة سلاح متنوعة منها 11 بندقية آلية خلال يوم واحد.

 

وكانت مديرية أمن أسيوط قد شنت حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام  بأسيوط، والمقدم محسن شريت مفتش الأمن العام، والعميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط الأمن المركزى وأسفرت الحملات على مراكز المحافظة عن ضبط 60  قطعة سلاح متنوعة من بينها 11 بندقية آلية وباقى الأسلحة تنوعت ما بين خرطوش ، ومسدسات خرطوش وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

 

 


حوادثاسيوط

ضبط اسلحة غير مرخصة

الحملات الأمنية

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