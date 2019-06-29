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ضبط 4112 هاربا من أحكام وتحصيل 105656 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

السبت، 29 يونيو 2019 07:52 ص
ضبط 4112 هاربا من أحكام وتحصيل 105656 غرامات فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4112 متهما،  منهم  1133 محكوم عليهم حكما جزئيا، و147 محكوم عليهم حكم مستأنف، 2780 محكوم عليهم حكم غرامات، و 45 محكوم عليهم حكم مخالفات، و 7 متهمين هاربين من جنايات، كما تم تحصيل565 105 جنيها  تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 
 

اخبار المحافظات

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة أمنية مكبرة

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