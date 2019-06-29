سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 05:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 3983 قطعة سلاح و11 هاربًا من حبل المشنقة خلال شهر

السبت، 29 يونيو 2019 03:34 م
ضبط 3983 قطعة سلاح و11 هاربًا من حبل المشنقة خلال شهر سلاح - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اقتحمت قوات الشرطة البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق "المنزلة – المطرية – الجمالية - ميت سلسيل" بالدقهلية، و"التمساح – دواسة – المدورة – الخندق" ببورسعيد، و"حيرة المنزلة" بدمياط، ومنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية.
 
وأسفرت الحملات الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم ـ خلال شهر ـ عن ضبط 3983 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3556 متهمًا، حيث تم ضبط "رشاش جرينوف–  2 رشاش - 424 بندقية آلية – 761 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 262 مسدس  – 2533 فرد محلى – 7664 طلقة مختلفة الأعيرة".
 
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 6267 قطعة سلاح أبيض، و4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
 
وطارد قطاع الأمن العام الهاربين من الأحكام، وتم تنفيذ 2070769 حكم قضائى متنوع، بينها 8255  حكم جناية من بينها "11 حكم بالإعدام – 448 حكم بالسجن المؤبد"، و620769 حكم حبس جزئى ، و110900 حكم حبس مستأنف، و1074030حكم غرامة، و256815 حكم مخالفة.
 
ونجح الأمن العام في ضبط 61 تشكيلاً عصابيًا ضموا 219 متهماً، إرتكبوا 305 حادث متنوع.
 

تنفيذ الاحكام

هاربون من الاحكام

اسلحة نارية

جهود الامن العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة