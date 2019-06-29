ضبط 3983 قطعة سلاح و11 هاربًا من حبل المشنقة خلال شهر

كتب محمود عبد الراضي

اقتحمت قوات الشرطة البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق "المنزلة – المطرية – الجمالية - ميت سلسيل" بالدقهلية، و"التمساح – دواسة – المدورة – الخندق" ببورسعيد، و"حيرة المنزلة" بدمياط، ومنطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية.

وأسفرت الحملات الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم ـ خلال شهر ـ عن ضبط 3983 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3556 متهمًا، حيث تم ضبط "رشاش جرينوف– 2 رشاش - 424 بندقية آلية – 761 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 262 مسدس – 2533 فرد محلى – 7664 طلقة مختلفة الأعيرة".

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 6267 قطعة سلاح أبيض، و4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وطارد قطاع الأمن العام الهاربين من الأحكام، وتم تنفيذ 2070769 حكم قضائى متنوع، بينها 8255 حكم جناية من بينها "11 حكم بالإعدام – 448 حكم بالسجن المؤبد"، و620769 حكم حبس جزئى ، و110900 حكم حبس مستأنف، و1074030حكم غرامة، و256815 حكم مخالفة.

ونجح الأمن العام في ضبط 61 تشكيلاً عصابيًا ضموا 219 متهماً، إرتكبوا 305 حادث متنوع.