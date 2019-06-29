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ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 16 سنة فى البحر الأحمر

السبت، 29 يونيو 2019 12:42 م
ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 16 سنة فى البحر الأحمر حملات أمنية ـ أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 16 سنة، وتنفيذ 200 حكم آخرين.

 

وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر إخطارا يفيد ضبط المدعو "سعيد. ع" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3925 / 2013 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 155/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف.

 

كما تم ضبط المدعو "طارق. ع." والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 13076 / 2018 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 112/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى قضية مخدرات.

 

كما تم ضبط المدعو "حمدى. م. م" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 37 / 2012 جنايات قسم الشلاتين حصر رقم 690/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، كما تم ضبط وتنفيذ إجمـالى الأحكـام المنفذة وهم 200 حكم.

 


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