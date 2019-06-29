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ضبط مسجلين بحوزتهما بندقية آلية وخرطوش بعد سرقتهما سيارة مواطن بالسويس

السبت، 29 يونيو 2019 12:05 م
ضبط مسجلين بحوزتهما بندقية آلية وخرطوش بعد سرقتهما سيارة مواطن بالسويس حبس - ارشيفية
كتب ـ محمد أبو عوض

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نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط شخصين لسرقتهما سيارة أحد المواطنين وبحوزتهما أسلحة  نارية ومواد مخدرة.

استطاعت الأجهزة الأمنية الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة بالإكراه، وتهديد حالة الاستقرار الأمنى الذى تشهده البلاد، فى كشف ملابسات البلاغ الذى تقدم به صاحب مكتب استيراد وتصدير ، لمديرية أمن السويس بقيام شخصين مجهولين باعتراضه حال قيادته سيارته الملاكى وبرفقته أسرته بطريق القاهرة  القطامية، وتهديده بأسلحة نارية والاستيلاء على السيارة وبداخلها متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول، وبتتبع خط سير هروبهم عُثر على السيارة بطريق محور 30 يونيو الجديد تقاطع طريق القاهرة  الإسماعيلية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين أحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك أحدهما وبحوزتهما بندقية آلية وبخزينتها 11 طلقة، وبندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، و20 جراما من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأضافا بتخليهما عن السيارة بمنطقة العثور نظراً للملاحقات الأمنية لهما، وأن الأسلحة المضبوطة بحوزتهما هى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

 

 


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