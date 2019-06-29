ضبط قضايا سرقة كهرباء بقيمة 211 مليون جنيه فى عدة حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة الكهرباء حملاتها الأمنية لملاحقة سارقى التيار، حيث ضبطت 292070 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد.

وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 211.719.075 جنيهاً.

يأتى ذلك عقب نجاحت مباحث الأموال العامة فى ملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، وأسفرت جهودها عن ضبط 59 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "إحتيال مصرفى – إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام – إستغلال نفوذ مزعوم – غسل أموال – كسب غير مشروع – إتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى بضائع"، وبلغ إجمالى مبالغ القضايا المضبوطة نحو 1,616,135,731 جنيه مصرى، و4,900,000 عملات أجنبية مختلفة.