ضبط المتهم بقتل ربة منزل بالخرطوش أثناء مشاهدتها أثاث عروسة بالشرقية

تمكن ضباط مباحث بلبيس بالشرقية، اليوم، من ضبط الشاب المتهم بقتل ربة منزل بطلق خرطوش بالوجه والصدر، بطريق الخطأ، أثناء مشاهدتها أثاث عروسة من شرفة منزلها بشارع المطافى دائرة المركز، وتمت إحالته للنيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوصول "سحر.هـ" ربة منزل مقيمة مركز بلبيس، بطلق خرطوش بالصدر والوجه.

تبين من التحريات الأولية أنه أثناء تواجد المجنى عليها بشرفة منزلها لمشاهدة نقل أثاث جديد لعروسة، قام أحد الشباب بإطلاق أعيرة خرطوش ابتهاجا بنقل الأثاث، ما أسفر عن حدوث إصابة المجنى عليها وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 25673 جنح مركز بلبيس لسنة 2019.