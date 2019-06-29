ضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالعمرانية

كتب ــ بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية، لضبط الخارجين على القانون، بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية، وإزالة الاشغالات والتعديات، التى تعوق حركة السير.

وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 3 أسلحة بيضاء، وقضيتين مخدرات، بالإضافة إلى القبض على مسجلين خطر، وتنفيذ 40 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة، عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.