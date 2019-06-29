صور.. نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد وحدة ضمان الجودة والتدريب بفرع أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

تفقد الدكتور أسامة عبدالرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلى، اليوم السبت، الدورات التدريبية المنعقدة لأعضاء هيئة التدريس بوحدة ضمان الجودة والتدريب بفرع أسيوط.

وأستمع نائب رئيس جامعة الأزهر، لآراء المتدربين والوقوف على احتياجاتهم، مطالبا أعضاء هيئة التدريس بضرورة الاستفادة بأكبر قدر ممكن من تلك الدورات التأهيلية المهمة، وذلك من أجل رفعة الجامعة والإرتقاء بالمستوى التعليمى وقد رافق الدكتور أحمد العادلى رئيس المركز والدكتور حسين بودى نائب رئيس المركز والدكتورة إيمان مخلوف رئيس وحدة التدريب، وذلك خلال تفقده للدورة المنعقدة بالمركز بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث" والتى حاضر فيه الدكتور أحمد عرابي.



رئيس جامعة الأزهر يتفقد دورات هيئة التدريس بوحدة ضمان الجودة



رئيس جامعة الأزهر يتفقد دورات هيئة التدريس بوحدة ضمان الجودة



رئيس جامعة الأزهر يتفقد دورات هيئة التدريس بوحدة ضمان الجودة



رئيس جامعة الأزهر يتفقد دورات هيئة التدريس بوحدة ضمان الجودة



رئيس جامعة الأزهر يتفقد دورات هيئة التدريس بوحدة ضمان الجودة