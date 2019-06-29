صور.. مسيرة فى كوريا الجنوبية تحتفى بزيارة ترامب إلى سول

كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

نظم أعضاء جماعة مدنية محافظة فى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، مسيرة فى شوارع العاصمة سول لاستقبال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال زيارته المرتقبة اليوم، عقب انتهاء مشاركته فى قمة مجموعة العشرين التى عقدت على مدار اليومين الماضيين فى مدينة أوساكا اليابانية.

وطاف أعضاء الجماعة المحافظة الكورية الجنوبية، شوارع العاصمة سول، حاملين صور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، ولافتات الترحيب بالتحالف بين البلدين، إضافة إلى إطلاق بالونات فى السماء تحمل صور الرئيس ترامب، وذلك تعبيرًا عن حفاوتهم باستقبال الرئيس الضيف.

ويذكر أن البيت الأزرق الرئاسى فى كوريا الجنوبية، قال، الاثنين الماضى، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيزور البلاد الأسبوع المقبل لمناقشة سبل إحياء المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.

وقالت متحدثة باسم البيت الأزرق إن من المقرر أن يبدأ ترامب يوم السبت زيارته التى تستمر يومين، وسيعقد قمة مع الرئيس "مون جاى-إن"، يوم الأحد، بعد قمة زعماء مجموعة العشرين التى تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.



احتفالات فى شوارع كوريا الجنوبية قبل زيارة ترامب



احتفالات فى كوريا الجنوبية بزيارة ترامب



أعلام كوريا الجنوبية وأمريكا تزين العاصمة سول



صورة ترامب تحلق فى سماء كوريا الجنوبية



علم أمريكا يطوف فى شوارع كوريا الجنوبية



علم كوريا الجنوبية وأمريكا فى شوارع سول قبل زيارة ترامب



لافتات ترجيب بالرئيس الأمريكى فى كوريا الجنوبية



لافتات ترحيب بالتحالف الأمريكى الكورى الجنوبى



مسيرة فى سول ترحيبا بزيارة الرئيس ترامب