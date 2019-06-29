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صور.. مراكز الشباب بالإسكندرية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

السبت، 29 يونيو 2019 11:35 م
صور.. مراكز الشباب بالإسكندرية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية
الاسكندرية - جاكلين منير

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، احتفالات داخل مراكز الشباب بالمحافظة، وذلك فى ذكرى ثورة 30 يونيو، بناء على توجيهات وزارة الشباب والرياضة والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة بمراكز الشباب خلال الأعياد والمناسبات.

من جانبها أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية حرصت على إقامة الاحتفالات بمراكز الشباب، لتنمية روح الانتماء بين براعم المستقبل، وتنظيم احتفالية كبرى فى مركز شباب الشهيد محمد على المسيرى مساء اليوم وتم خلالها تكريم المتفوقين دراسيا وتكريم المتفوقين رياضيا فى شتى الألعاب بالمركز.

من جهة أخرى حرصت مراكز الشباب المختلفة على استقبال الجماهير مساء اليوم لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، حيث وفرت مراكز الشباب بالإسكندرية نحو 22 كبرى وقد تم تزيين مراكز الشباب بالأعلام المصرية وتجهيز ساحات للجماهير ووضع رسومات لتميمة البطولة مع تنظيم أنشطة رياضية بالتزامن مع البطولة للشباب ولجميع الاعمار السنية.

 

 
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية (1)
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية 
 
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية (2)
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية 
 
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية (3)
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية 
 
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية (4)
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية 
 
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية (5)
احتفالات مراكز الشباب بالإسكندرية

 


اخبار الاسكندرية

مراكز الشباب

ثورة 30 يونيو

الشباب و الرياضة

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