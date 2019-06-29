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صور.. محافظ سوهاج يتفقد مقر مجلس المدينة.. يوجه برفع الإشغالات والرقابة على الأسواق

السبت، 29 يونيو 2019 01:46 م
صور.. محافظ سوهاج يتفقد مقر مجلس المدينة.. يوجه برفع الإشغالات والرقابة على الأسواق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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‏عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اجتماعاً مع محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، للوقوف على أوضاع المدينة، ومناقشة عدداً من الملفات القائمة بالمدينة والمعوقات، وذلك بمقر مجلس المدينة بسوهاج.

 

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة أن  المحافظ تفقد مقر مجلس المدينة، ثم عقد اجتماعاً مع رئيس المركز لمراجعة الخطة الاستثمارية للعام القادم، وما تم إنجازه خلال العام المالي الحالي المنتهي في ٣٠ يونيو، بالإضافة الى المشاريع الحالية والقادمة بالمركز موجهاً بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، والرقابة على الأسواق، فضلاً عن استقبال المواطنين وحل شكواهم.

 

 

وذكر المتحدث الرسمي أن رئيس المركز استعرض أخر تطورات العمل في ملف طلاء واجهات العقارات، وتنفيذ قرارات الإزالة على الاراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بالإضافة الى مشروعات رصف الطرق، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء.

 

 

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الاشغالات

العقارات

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