صور.. محافظ القاهرة: هدم 223 مدبغة و125 مبنى ملحق بمنطقة سور مجرى العيون

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة المدابغ بمصر القديمة تجرى على قدم وساق فى إطار خطة المحافظة للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة والملوثة للبيئة، وأهمية الموقع المتميز تراثيا وحضارياً مع إعادة التخطيط العمرانى للمنطقة بما يتناسب مع حجم المواقع الأثرية المحيطة بها وأهميتها ووضعها على الخريطة السياحية.

وأضاف عبد العال فى بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من هدم 223 مدبغة حتى الأن تم نقل 66 مدبغة منهم إلى منطقة الروبيكى وتعويض الباقى منهم مالياً وباقى حوالى 135 مدبغة جارى العمل فى إزالتهم كما تم هدم 46 محل و22مخزن و8 مقاهى و5 مصانع بالاضافة إلى 40 كشك وعشة خشبية ومعرضين جلود و 2 أسطبل وورشة .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه جارى أعداد تخطيط إعداد تخطيط مستقبلى للمنطقة بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى يضم سور مجرى العيون وبحيرة عين الحياة ومتحف الحضارات ومنطقة مجمع الأديان والتى تضم أقدم مساجد مصر "جامع عمرو عبدالعاص" والكنائس القديمة "الكنيسة المعلقة وابى سرجة والسيدة العذراء" والمتحف القبطى والمعبد اليهودى .