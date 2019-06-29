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صور.. محافظ القاهرة: تسكين 76 أسرة بمشروع روضة السيدة زينب حتى الآن

السبت، 29 يونيو 2019 02:00 م
صور.. محافظ القاهرة: تسكين 76 أسرة بمشروع روضة السيدة زينب حتى الآن روضة السيدة زينب
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مواصلة أعمال تسكين المستحقين بمشروع روضة السيدة بحى السيدة زينب والتى تجرى الآن على قدم وساق حيث تم الانتهاء من تسكين 76 أسرة، مع الاستمرار فى نقل باقى المستحقين سواء المقيمين بمدينة 6 أكتوبر أو الحاصلين على بدل نقدى، إلى وحدات مفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحيق الاستقرار للمواطنين.

 

وأشار عبد العال، فى بيان اليوم، إلى أن المشروع تضمن إقامة 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه، مؤكداَ أن أجهزة المحافظة نجحت بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات فى تحويل منطقة تل العقارب "سكن غير ملائم" التى تعد واحدة من البؤر العشوائية المهددة لحياة المواطنين وتقع على مساحة 7 أفدنة تقريباَ فى واحدة من أعرق مناطق القاهرة وهى منطقة السيدة زينب إلى مجتمع عمرانى يليق بالمواطنين ويتماشى مع الطابع المعمارى المميز للمنطقة التاريخية .

 

ووجه محافظ القاهرة، بأن تتم أعمال نقل المواطنين المستحقين للوحدات السكنية فى كافة المشروعات التى تقيمها المحافظة لمواجهة العشوائيات من خلال منظومة عمل محددة بكافة الأحياء لا تحتمل أى أخطاء، وتحقق ضمان سرعة وصول الوحدات لمستحقيها مع الالتزام الكامل بكشوف الحصر التى تمت بالفعل على أرض الواقع بمعرفة اللجان المتخصصة .

تسكين 76 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الأن
 

 

تسكين 76 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الأن
 

 

تسكين 76 أسرة بمشروع روضة السيدة حتى الأن
 

 

 

روضة السيدة

تسكين مشروع روضة السيدة

مشروع روضة السيدة

تطوير العشوائيات

السيدة زينب

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