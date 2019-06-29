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صور.. عمال المعادن بألمانيا يحتجون على طرق الإنتاج الصديقة للبيئة وتغير المناخ

السبت، 29 يونيو 2019 02:28 م
صور.. عمال المعادن بألمانيا يحتجون على طرق الإنتاج الصديقة للبيئة وتغير المناخ مظاهرة فى برلين بسبب تغير المناخ
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

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نظم عمال المعادن فى ألمانيا، مسيرة احتجاجية فى برلين، اليوم السبت، اعتراضًا على طرق الإنتاج الصديقة للبيئة وتغير المناخ، ورفع المتظاهرون لافتات وأعلام منددة بطرق الإنتاج الصديقة للمناخ التى تدعو لها الحكومة الألمانية وحكومات الاتحاد الأوروبى.

ويذكر أنه قبل هذه المسيرة، انضم آلاف الأشخاص إلى احتجاجات المناخ التى انطلقت، يوم السبت الماضى، فى إحدى القرى بغرب ألمانيا التى تقع بالقرب من أحد أكبر مناجم الفحم البنى (الليجنيت).

وذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، أن المسيرة الاحتجاجية جاءت بعد يومين فقط من فشل قادة الاتحاد الأوروبى فى الموافقة على خطة لجعل اقتصاد التكتل محايد الكربون بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن الشرطة الألمانية حشدت مئات الضباط لمنع المحتجين من اعتراض المنجم ومحطات الطاقة المجاورة.

وعقب أشهر من احتجاجات الطلاب ضد مخاطر التغير المناخى والصعود الحاد لحزب "الخضر" الألمانى المناصر لقضايا البيئة فى استطلاعات الرأي، ألقت المستشارة الألمانية بثقلها وراء فكرة جعل الاقتصاد الألمانى بالكامل محايد مناخيا بحلول عام 2050.

متظاهر يحمل معادن خلال مسيرة فى برلين
متظاهر يحمل معادن خلال مسيرة فى برلين

 

متظاهرون فى ألمانيا يحتجون على تغير المناخ
متظاهرون فى ألمانيا يحتجون على تغير المناخ

 

متظاهرون يحملون مجسم سيارة فى ألمانيا
متظاهرون يحملون مجسم سيارة فى ألمانيا

 

مسيرة فى ألمانيا ضد الإنتاج الصديق للبيئة
مسيرة فى ألمانيا ضد الإنتاج الصديق للبيئة

 

مسيرة لعمال المعادن فى ألمانيا
مسيرة لعمال المعادن فى ألمانيا

 

مظاهرات فى المانيا بسبب تغير المناخ
مظاهرات فى المانيا بسبب تغير المناخ

 

مظاهرات فى المانيا ضد طرق الانتاج الصديقة للبيئة
مظاهرات فى المانيا ضد طرق الانتاج الصديقة للبيئة

 

لافتات منددة بالإنتاج الصديق للبيئة والمناخ
لافتات منددة بالإنتاج الصديق للبيئة والمناخ

 

متظاهر يحمل علم لفرض الإنتاج الصديق للبيئة
متظاهر يحمل علم لفرض الإنتاج الصديق للبيئة

 


مظاهرات فى المانيا

الاتحاد الاوروبى

الشرطة الالمانية

تغير المناخ

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