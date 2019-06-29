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صور.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

السبت، 29 يونيو 2019 03:09 م
صور.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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- مدبولي يكلف برصف الطرق المحيطة بفرع الأكاديمية البحرية قبل تشغيلها العام الدراسي المقبل وزيادة معدلات التنفيذ
- الأبراج وصلت للدور 26 وقريبا طرح وحدات الداون تاون بمساحات تتراوح بين 90 و300 متر 
 
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدداً من مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وبرفقته المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز العلمين الجديدة. 
 
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وبدأ رئيس الوزراء بتفقد موقف تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، حيث أوضح مسئولو وزارة الإسكان أن نسبة التنفيذ ببعض الأبراج وصلت إلى الدور الـ26، وجار تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازي مع أعمال الإنشاء. 
 
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة  الانتهاء من أعمال رصف الطرق والزراعات بمنطقة الكورنيش، التي تم الانتهاء من تنفيذها، مع تكثيف العمالة في المواقع والمعدات، بهدف الإسراع بمعدلات التنفيذ. 
 
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي منطقة الداون تاون، حيث أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح أنه يتم الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالي 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف، وجارٍ الإعداد لطرح بيع عدد من الوحدات بالمرحلة الأولى، وشدد رئيس الوزراء على زيادة معدلات التنفيذ في الموقع، والانتهاء من تشطيب واجهات العمارات. 
 
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 كما تفقد مدبولي المنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال، وكلف بسرعة تشغيل المطاعم والمحال التي تم الانتهاء من تنفيذها. 
 
 وتفقد رئيس الوزراء فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة، حيث يتم الانتهاء من عدد من المباني لتشغيلها في العام الدراسي المقبل، وتخطت نسبة التنفيذ 80 % من الهيكل الخرساني، وتتم حاليا أعمال التشطيبات، وسيتم الانتهاء من باقي المباني في آخر ديسمبر المقبل.
 
 وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، كما كلف بسرعة رصف الطرق المحيطة بالأكاديمية لتكون جاهزة مع تشغيل المرحلة الأولى من الأكاديمية، وقال المهندس أسامة عبدالغني: تبلغ مساحة الفرع 62 فداناً، ويضم 12 كلية، و34 مبنى (مباني الكليات – مباني الإقامة – المبنى الرئيسي – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات)، كما تم تفقد جامعة العلمين الأهلية، ومن المقرر تشغيل 3 كليات في المرحلة الأولى للعام الدراسي المقبل، وهى (القانون الدولي – الدراسات العليا – السياحة والفنادق) وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 95 % من أعمال الهيكل الخرساني لكامل المرحلة الأولى للقطاعين الأول والثاني، وتبلغ إجمالي مساحة المشروع 128 فداناً، مُقسمة إلى 3 قطاعات، وجارٍ تنفيذ قطاعين منهما (كل قطاع على مرحلتين)، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).
 
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 وتفقد مدبولي منطقة المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 60 %، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحى القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثماري).

 

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