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صور.. رئيس الوزراء يتفقد فندق الماسة بالعلمين الجديدة ويشيد بحجم الإنجاز

السبت، 29 يونيو 2019 01:11 م
صور.. رئيس الوزراء يتفقد فندق الماسة بالعلمين الجديدة ويشيد بحجم الإنجاز الدكتور مصطفى مدبولى يتفقد فندق الماسة بالعلمين الجديدة
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته مدينة العلمين الجديدة اليوم، فندق الماسة بالمدينة، يرافقه اللواء محمد أمين نصر، مستشار الرئيس للشئون المالية، والمشرف على تنفيذ المشروع. 
 
وأشاد رئيس الوزراء، بحجم الإنجاز بالمشروع، حيث تم البدء فى تشغيل عدد 3 سينمات وكذا المطاعم يتم تشغيلها تباعا، وتم الانتهاء من تنفيذ مسجد الماسة، كما يتم الانتهاء من تنفيذ مول ضخم بالمشروع، بخلاف أكبر فندق بالساحل الشمالى يضم 1650 غرفة، يتم العمل فيه بمعدلات تنفيذ مرتفعة، كما يتم العمل أيضا بمنطقة مارينا اليخوت.
 
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (1)
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (2)
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (3)
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (4)
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (5)
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (6)
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (7)
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (8)
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (9)
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (10)
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (11)
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (12)
 

 


فندق الماسة

العاصمة الادارية

مجلس الوزراء

اخبار مصر

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