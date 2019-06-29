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صور.. تدريب أسبوعى لحجاج الجمعيات بأسيوط على إجراءات السفر والمناسك

السبت، 29 يونيو 2019 10:21 م
صور.. تدريب أسبوعى لحجاج الجمعيات بأسيوط على إجراءات السفر والمناسك الحجاج
أسيوط – هيثم البدرى

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عقدت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة أسيوط اليوم السبت الإجتماع الخامس لحجاج المستوى الثالث حجاج جمعيات التضامن الاجتماعى بأسيوط وذلك لشرح خطوات الانتقال إلى المشاعر منى وعرفات وكيفية الإقامة والواجبات التى يتبعها الحاج فى هذه الأماكن عرفات ومنى ومزدلفة وكيف يقضى ايام التشريق فضلا عن تعليم الحجاج لمناسك الحج.

ومن جهتها قالت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعى إن المديرية تعقد اجتماعا أسبوعيا لحجاج الجمعيات "المستوى الثانى والثالث" كل يوم سبت بحيث يتضمن الاجتماع شرح الحقوق والواجبات للحاج بحيث نرفع نسبة الوعى لدى الحجاج بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة لتعليمهم المناسك وهى ستكون قبل السفر مباشرة.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى قد أجرت القرعة الإلكترونية وفاز بالقرعة 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات والذين يمثلون كل المحافظات.

 

تدريب أسبوعى لحجاج الجمعيات (1)
 

 

تدريب أسبوعى لحجاج الجمعيات (2)
 

 

تدريب أسبوعى لحجاج الجمعيات (3)
 

 

تدريب أسبوعى لحجاج الجمعيات (4)
 

 

تدريب أسبوعى لحجاج الجمعيات (5)
 

 


اسيوط

مناسك الحاج

حجاج الجمعيات

حجاج جمعيات اسيوط

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