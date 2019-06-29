صور .. المصريون بنيويورك يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب- هاشم الفخرانى

احتفل المصريون بميدان "سكوير" بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، والتى تكاتف فيها الجيش مع الشعب لنبذ جماعة الإخوان الإرهابية من حكم مصر.



المصريون فى نيويورك

ورفع المصريون لافتات كتب عليها" 30 يونيو ثورة شعبية " ولافتات أخرى عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى وكتب عليها نثق فيك ، ملوحين بأعلام مصر .



احتفال المصريون فى نيويورك

وجاء الاحتفال تاكيدا على حرص المصريون بالخارج على مشاركة ذويهم بمصر على الاحتفال بذكرى الثورة التى جمعت شمل المصريين بعد أن حرصت الجماعة الإرهابية على تفريقهم بكافة الطرق.



جانب من الاحتفال فى نيويورك