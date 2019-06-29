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صور..السفير الإيطالى يزور شق التعبان ويؤكد: تطور كبير فى صناعة الرخام بمصر

السبت، 29 يونيو 2019 11:09 ص
صور..السفير الإيطالى يزور شق التعبان ويؤكد: تطور كبير فى صناعة الرخام بمصر السفير الايطالى بشق الثعبان
كتب ــ إسلام سعيد

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زار السفير الإيطالى بمصر جيامباولو كانتينى منطقة شق الثعبان تفقد خلالها والوفد المرافق له أحد المصانع التى تعمل بأحدث التكنولوجيا العالمية فى صناعة الرخام ويصدر كامل إنتاجه إلى مختلف دول العالم.

 

وعبر السفير الإيطالى عن سعادته وتقديره لما رآه من تطور كبير لصناعة الرخام فى مصر، وأكد على حرص الجانب الإيطالى على تقديم كافة أشكال الدعم الفنى والتقنى لصناعة الرخام، خاصة فى منطقة شق التعبان، بحسب بيان غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

من جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات أن الغرفة ومجلس ادارتها مستمرة فى مساندة ودعم تطور صناعة الرخام ورفع كفاءة المصانع فنيا وتسويقيا وبالأخص فى منطقة شق التعبان التى حفرها رجال الصناعة وقدموا كل جهودهم وأفكارهم للوصول بهذه المنطقة إلى مصاف المناطق الصناعية العالمية فى صناعة الرخام على مدى أكثر من 36 عاما.

وقال عبد الحميد فى بيان له اليوم، إنه بالرغم من وجود مشكلات وتحديات تواجه المصانع خاصة فى تدنى مستوى الخدمات والحالة السيئة للطرق بالمنطقة، إضافة إلى وجود مشكلات قد تهدد بإغلاقه، إلا أن الغرفة تقف وراء رجال الصناعة فى المنطقة لتجاوز هذه الأزمات والحفاظ على ما حققته الصناعة من سمعة عالمية.

وتابع " نحن سعداء بما سمعناه من تأكيدات للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على حرص الدولة لتذليل كافة المعوقات أمام مصانع منطقة شق الثعبان وتحويلها الى منطقة صناعية عالمية، ونتطلع الى إجراءات جادة وموضوعية للحفاظ على المصانع فى المنطقة ورفع كفاءة المصانع".

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شق الثعبان

سفير ايطاليا

اخبار الاقتصاد

صناعة الرخام

مواد البناء

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