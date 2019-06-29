سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 08:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. استئناف الرحلات الجوية فى مطار بولاية نيوجيرسى الأمريكية بعد حالة طوارئ

السبت، 29 يونيو 2019 08:01 م
صور.. استئناف الرحلات الجوية فى مطار بولاية نيوجيرسى الأمريكية بعد حالة طوارئ استئناف الرحلات الجوية فى مطار بولاية نيوجيرسى
كتب_ وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعادت سلطات مطار "نيو آرك ليبرتى" بولاية نيوجيرسى الأميركية، السبت فتح المطار واستئناف الرحلات المغادرة والقادمة، لكنها أوضحت أن تأخيرا يشوب الحركة الملاحية وطلبت من المسافرين التواصل مع شركات الطيران، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".

وكانت السلطات أعلنت فى تغريدة لها على موقع تويتر، فى وقت سابق وقفها جميع الرحلات المغادرة والقادمة من المطار الدولى بسبب حالة طوارئ نجمت عن هبوط اضطرارى لطائرة تابعة لشركة "يونايتد"، وهو ما أجبر السلطات على تعليق الملاحة الجوية.

سيارات الطوارئ بمحيط طائرة هبطت اضطراريا - Copy
سيارات الطوارئ بمحيط طائرة هبطت اضطراريا 

 

مسافرون يقفون بجوار الطائرة المتوقفة - Copy
مسافرون يقفون بجوار الطائرة المتوقفة 

 

 

 


رحلات جوية

مطار نيو آرك ليبرتى

ولاية نيوجيرسى الأمريكية

حالة طوارئ

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة