صور.. استئناف الرحلات الجوية فى مطار بولاية نيوجيرسى الأمريكية بعد حالة طوارئ

كتب_ وكالات

أعادت سلطات مطار "نيو آرك ليبرتى" بولاية نيوجيرسى الأميركية، السبت فتح المطار واستئناف الرحلات المغادرة والقادمة، لكنها أوضحت أن تأخيرا يشوب الحركة الملاحية وطلبت من المسافرين التواصل مع شركات الطيران، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".

وكانت السلطات أعلنت فى تغريدة لها على موقع تويتر، فى وقت سابق وقفها جميع الرحلات المغادرة والقادمة من المطار الدولى بسبب حالة طوارئ نجمت عن هبوط اضطرارى لطائرة تابعة لشركة "يونايتد"، وهو ما أجبر السلطات على تعليق الملاحة الجوية.



سيارات الطوارئ بمحيط طائرة هبطت اضطراريا