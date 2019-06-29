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صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

السبت، 29 يونيو 2019 05:14 م
صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا" صناديق لفصل المخلفات فى شوارع الشيراتون
كتب سيد الخلفاوى

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شارك المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، فى إطلاق مبادرة لرفع مستوى الشوارع تحت شعار "إيدك فى إيدينا" للنظافة والتوعية، بالشراكة مع إحدى جمعيات المجتمع المدنى ونادى البيئة بمنطقى شيراتون وحى النزهة وكنيسة الملاك، مشيرا إلى أنها تستمر لمدة 3 أيام وتهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ورفع كفاءة المنطقة .
 
وثبت المشاركون فى المبادرة سلال لجمع القمامة بعدة شوارع، حيث تم تثبيت سلتى قمامة واحدة للمخلفات الصلبة وأخرى للمخلفات العضوية، لتشجيع المارة على فصل القمامة من المنبع للحفاظ على البيئة ورفع مستوى النظافة فى الشارع.
 
كما نظمت المبادرة ندوة للتوعية بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة بمنطقة الشيراتون بالنزهة، إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وأعضاء مجلس النواب وعدد كبير من سكان منطقة شيراتون وتم الاستماع إلى شكاوى سكان المنطقة ومقترحاتهم .
 
صناديق لفصل المخلفات فى شوارع الشيراتون
صناديق لفصل المخلفات فى شوارع الشيراتون

اطلاق مبادرة للتوعية بالنظافة فى شوارع الشيراتون (2)
اطلاق مبادرة للتوعية بالنظافة فى شوارع الشيراتون 

اطلاق مبادرة للتوعية بالنظافة فى شوارع الشيراتون (3)
اطلاق مبادرة للتوعية بالنظافة فى شوارع الشيراتون 

اطلاق مبادرة للتوعية بالنظافة فى شوارع الشيراتون (4)
اطلاق مبادرة للتوعية بالنظافة فى شوارع الشيراتون

اطلاق مبادرة للتوعية بالنظافة فى شوارع الشيراتون (5)
اطلاق مبادرة للتوعية بالنظافة فى شوارع الشيراتون

اطلاق مبادرة للتوعية بالنظافة فى شوارع الشيراتون (1)
اطلاق مبادرة للتوعية بالنظافة فى شوارع الشيراتون

 


فصل المخلفات

جمع القمامة

انتشار القمامة

النزهة

منطقة الشيراتون

اليوم السابع بلس

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