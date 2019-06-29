صحيفة: السلطة الفلسطينية اعتقلت رجل أعمال حضر مؤتمر المنامة

(رويترز)

قالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، وهيئة البث الإسرائيلى اليوم السبت إن السلطة الفلسطينية اعتقلت رجل أعمال فلسطينيا حضر المؤتمر الاقتصادى الذى قادته الولايات المتحدة فى البحرين الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة وهيئة البث أن رجل الأعمال يدعى صلاح أبو مياله وهو من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وقالتا إنه اعتقل مساء أمس الجمعة.

وقال شقيقه لرويترز طالبا عدم نشر اسمه إن أبو مياله حضر حفل زفاف أحد أفراد الأسرة أمس ثم اختفى، وأضاف أن الشرطة لم تحضر إلى منزل رجل الأعمال.

ولم يرد جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية على طلبات للتعليق، لكن رجل الأعمال الفلسطينى أشرف الجعبرى الذى حضر مؤتمر المنامة قال عبر الهاتف إن ابن أبو مياله تحدث إليه بالهاتف وأبلغه باعتقال والده، ورد نفس الابن على رويترز عندما اتصلت بهاتف أبو مياله المحمول، قائلا إن والده لا يستطيع القدوم إلى الهاتف.

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم الرئيس الفلسطينى محمود عباس للحصول على تعليق، ووصف البعض فى القيادة الفلسطينية، التى قاطعت ورشة عمل البحرين، رجال الأعمال الفلسطينيين القليلين الذين شاركوا فيها بأنهم "متعاونون".