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شينزو آبى: قمة العشرين خرجت برسالة قوية فى مواجهة التحديات العالمية

السبت، 29 يونيو 2019 09:45 ص
شينزو آبى: قمة العشرين خرجت برسالة قوية فى مواجهة التحديات العالمية رئيس وزراء اليابان
أوساكا (أ ش أ)

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أكد رئيس وزراء اليابان "شينزو آبى"، أن قمة مجموعة العشرين التى اختتمت أعمالها اليوم، السبت، بمدينة أوساكا اليابانية خرجت برسالة قوية فى مواجهة التحديات العالمية.

وأشار شينزو آبى خلال المؤتمر الصحفى الختامى لقمة مجموعة العشرين، إلى أنه رغم اختلاف الموقف ازاء عدد من القضايا، فقد استطاع قادة دول مجموعة العشرين التوصل الى أرضية مشتركة من اجل تجاوز الخلافات وتقريب وجهات النظر للوصول الى عالم أفضل.

وأعرب عن أمله ان تتمكن السعودية التى ستتولى رئاسة مجموعة العشرين خلال العام القادم، المضى قدما لمواصلة النجاح الذى تحرزه مجموعة العشرين التى تمثل 80% من حجم الاقتصاد العالمى، مشيرا الى أن اليابان ستواصل التزامها بالعمل على حشد الجهود ازاء القضايا المطروحة حتى انتهاء رئاستها فى نوفمبر القادم.

وفيما يتعلق بالخلافات التجارية الصينية اليابانية، قال شينزو آبى انه التقى الرئيسين الصينى والأمريكى وأكد لهما باعتبارهما أكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم ضرورة اقامة علاقات تجارية مستقرة بينهما من خلال مواصلة اجراء محادثات بناءة.

وبالنسبة للتوتر الإيرانى الأمريكى، حذر رئيس الوزراء اليابانى من أن التوتر يتصاعد فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العديد من القادة ومنهم الرئيس الفرنسى وولى العهد السعودى أعربوا عن تأييدهم لجهود تهدئة الاوضاع فى المنطقة، مضيفا أن اليابان تتعاون مع المجتمع الدولى لتهدئة الأوضاع هناك لما فيه صالح سلام وازدهار العالم.

 


قمة العشرين

اليابان

رئيس الوراء اليابانى

شينزو ابى

G 20

G20

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