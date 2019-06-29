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شركة سياحية ألبانية تعلن بدء تشغيل رحلات "شارتر" أسبوعية لشرم الشيخ

السبت، 29 يونيو 2019 08:42 ص
شركة سياحية ألبانية تعلن بدء تشغيل رحلات "شارتر" أسبوعية لشرم الشيخ مطار شرم الشيخ - أرشيفية
تيرانا (أ ش أ)

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أعلنت واحدة من أكبر الشركات السياحية فى ألبانيا، عن بدء تشغيلها لرحلات "شارتر" أسبوعية لمدينتى الغردقة وشرم الشيخ، حيث تبدأ أولى رحلاتها يوم 2 يوليو المقبل.

وذكرت السفارة المصرية فى تيرانا اليوم، السبت، أن هذه الرحلات ستستمر طوال شهور الموسم السياحى الصيفى وحتى شهر سبتمبر القادم.

يأتى ذلك اتصالاً بجهود السفارة المصرية لتنشيط التبادل السياحى بين مصر وألبانيا، وجهود الترويج السياحى لأهم المقاصد السياحية المصرية، وتواصل السفارة جهودها واتصالاتها مع مختلف الشركات السياحية فى ألبانيا لتنظيم رحلات "تشارتر" إلى مصر خلال موسم رأس السنة الميلادية.

 


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