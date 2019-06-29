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شبكة طرق توصلك إلى مصيفك فى الساحل الشمالى ومرسى مطروح.. تعرف عليها

السبت، 29 يونيو 2019 09:00 ص
شبكة طرق توصلك إلى مصيفك فى الساحل الشمالى ومرسى مطروح.. تعرف عليها طريق الساحل الشمالى "أرشيفيه"
مطروح- حسن مشالى

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مع بداية المصيف، وتوافد المصطافين من مختلف محافظات مصر، على مصايف وشواطئ ومنتجعات الساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح، ننشر أهم محاور وشبكات الطرق إلى مصيفك، لتكون دليلك للوصول والعودة ، وخاصة إن كنت تذهب إلي مطروح والساحل الشمالى لأول مرة.
 
القادمون من القاهرة والمحافظات الأخرى أمامهم أكثر من خيار بين الطرق التى يسلكونها، من بينها السفر على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، وعند الكيلو 120 يسلك كوبرى مخرج طريق وادى النطرون - العلمين، ومواصلة القيادة لمسافة نحو 130 كيلو متر لبلوغ نهاية الطريق عند مدينة العلمين، وارتباطه بالطريق الساحلى الإسكندرية - مطروح.
 
ويمكن سلوك طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، ويمكن سلوكه من الدائرى الإقليمى، أو من طريق الإسكندرية الصحراوى من خلال الكوبرى المؤدى لمحور الضبعة بعد بوابة رسوم الطريق، حيث يتميز طريق الضبعة الجديد بعدم وجود تقاطعات أو تفريعات، بخلاف 4 تفريعات طرق إلى الجانب الشرقى فقط باتجاه مدينتى الحمام والعلمين و طريق وادى النطرون – العلمين، والطريق مزود بمحطات وقود وبها بعض خدمات السيارات وكافيتريات، مع وجود استراحات جانبية على الطريق، وتواجد نقاط إسعاف وخدمات أمنية ثابتة ومتحركة، مع تغطية الطريق بشبكات الاتصال المحمول .
 
وينتهي طريق محور الضبعة الجديد، بارتباطه مع طريق الإسكندرية - مطروح الساحلى، غربى مدينة الضبعة، وبانتهاء طريق الضبعة يمكن للمسافر أو قائد السيارة، الاتجاه شرقاً إلى الضبعة والعلمين ومنتجعات الساحل الشمالى فى الاتجاه إلى الإسكندرية، أو الاتجاه غرباً إلى مرسى مطروح وما بعدها حتى ليبيا.
 
ويمكن للقادمين إلى المصيف، من محافظات الصعيد من خلال الطريق الصحراوي الغربي أو الطريق الزراعي أو الطريق الصحراوي الشرقي، ويرغبون في مواصلة السفر وعدم دخول القاهرة، اتخاذ الدائرى الإقليمى، ومواصلة السير لمسافة حوالى 70 كيلومتر وصولاً إلى محور الضبعة والسفر في أمان، كما يمكنهم اتخاذ طريق الإسكندرية الصحراوى من الدائرى الإقليمى، ومنه يتخذون طريق العلمين من مدينة وادى النطرون.
 
ويسلك القادمون من الإسكندرية والمحافظات الأخرى الذين يقطعون طريقهم عبر الإسكندرية إلى مطروح الساحل الشمالى، طريق الإسكندرية –مطروح، والذى يمر على الساحل الشمالي ويبدأ الطريق من البوابة 21 غربى الإسكندرية، وحتى مدينة السلوم على الحدود الليبية.
 
ويمر طريق الإسكندرية- مطروح بمنتجعات وقرى شواطئ غربى الإسكندرية ومدينة برج العرب وقرى ومنتجعات الساحل الشمالي فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، وصولا إلى مدينة مرسى مطروح والمدن الغربية بالمحافظة.
 
وشهدت الفترة الماضية، أعمال تطوير وتوسعة ومضاعفة عدد حارات الطريق الساحلى بطول 70 كيلومترا، من مدينة برج العرب شرقاً وحتى مدينة العلمين غرباً.
 
ويجرى حالياً العمل إنشاء طريق دائري لتحويل طريق الإسكندرية- مطروح، عند مدينة العلمين، ليمر جنوب العلمين الجديدة، بدلاً من الطريق الحالى، الذى يمر بوسط المدينة.
 
 
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مصيف مرسى مطروح

الطريق للساحل الشمالى

العلمين الجديدة الطريق الساحلى

اليوم السابع بلس

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