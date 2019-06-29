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شاهد.. "مباشر قطر": رصاصة فى قلب مخطط تنظيم الحمدين بالسودان

السبت، 29 يونيو 2019 12:00 ص
شاهد.. "مباشر قطر": رصاصة فى قلب مخطط تنظيم الحمدين بالسودان تنظيم الحمدين الإرهابى
كتب أيمن رمضان

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قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن تنظيم الحمدين خسر رهانه الذى عقده على الحركات المسلحة فى السودان، وتابع: "حيث سعى النظام القطرى إلى استخدام هذه الحركات التخريبية فى إشعال الأحداث فى السودان، لا سيما وأنه منذ إسقاط نظام عمر البشير فى الخرطوم، يحاول الحمدين بشتى الطرق الضغط على السودان، والتدخل فى شئونه".

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "السودان ومن أجل قطع الطريق على هذه الحركات المسلحة ومنع استخدامها من قبل تنظيم الحمدين، قرر المجلس الانتقالى السوداني، يوم الأحد الماضى، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس الانتقالى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو،للتوصل إلى تفاهمات مع الحركات المسلحة النشطة فى السودان".
 

وأكد التقرير أن النظام القطرى بات اليوم غير قادر على إثارة الفتنة ونشر الإرهاب والعنف بالسودان، بعدما كان "يرتع" فيها حسبما شاء، لافتاً إلى أن خطوات المجلس العسكرى الانتقالى أنهى آماله فى الفوز بجزء من الكعكة السودانية.


السودان

اخبار السودان

المجلس الانتقالى

تنظيم الحمدين

تميم بن حمد

اليوم السابع بلس

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