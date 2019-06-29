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شاهد.. فيديو تاريخى للشيخ زايد خلال افتتاح المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات

السبت، 29 يونيو 2019 03:19 م
شاهد.. فيديو تاريخى للشيخ زايد خلال افتتاح المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات
كتب محمد عبد العظيم

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عرضت قناة "زايد الرقمية"، مقطع فيديو تاريخى للشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، وذلك خلال حضوره افتتاح جلسات المجلس الوطني الاتحادى فى الإمارات، ويعود تاريخ الفيديو إلى عام 1980، وشارك فى افتتاح المجلس الاتحادى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضواً، ويتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب، وذلك عملاً ببرنامج التمكين السياسي الذى أقرّه رئيس الدولة عام 2006، ومن أهم أدواره مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها. 


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