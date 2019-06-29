شاهد.. فيديو تاريخى للشيخ زايد خلال افتتاح المجلس الوطنى الاتحادى بالإمارات

كتب محمد عبد العظيم

عرضت قناة "زايد الرقمية"، مقطع فيديو تاريخى للشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، وذلك خلال حضوره افتتاح جلسات المجلس الوطني الاتحادى فى الإمارات، ويعود تاريخ الفيديو إلى عام 1980، وشارك فى افتتاح المجلس الاتحادى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

#الشيخ_زايد خلال حضوره افتتاح جلسات المجلس الوطني الاتحادي بحضور أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات عام 1980#قناة_زايد_الرقمية#عام_التسامح pic.twitter.com/j5hgk2NozS — قناة زايد الرقمية (@zayedtvae) June 28, 2019

ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضواً، ويتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب، وذلك عملاً ببرنامج التمكين السياسي الذى أقرّه رئيس الدولة عام 2006، ومن أهم أدواره مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها.