شاهد أعمال شركة المياه بغسيل شبكة خط الرياينة بأرمنت لخدمة الأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تنفيذ خطة الشركة لعمليات غسيل شبكات مياه الشرب بجميع الإدارات بالمحافظة مع دخول فصل الصيف وما يصاحبه من زيادة فى استهلاك المياه ولضمان جودة المياه المنتجة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه وجه المهندس علاء محمد برعى مدير إدارة مياه أرمنت بتكليف كلاً من إدارات المعامل والشبكات لتنفيذ خطة تطهير وغسيل شبكات المياه بمدينة أرمنت، وقامت الإدارات المعنية بعمليات الغسيل والتطهير لخط مياه قطر 4 بوصة بقرية الرياينة شارع الوحدة الصحية بأرمنت الحيط بتنفيذ فريق عمل من الكميائيين فنى المعمل ومسئولى شبكات إدارة أرمنت.



غسيل شبكة خط مياه الرياينة بأرمنت



غسيل شبكة خط مياه الرياينة بأرمنت