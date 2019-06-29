سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 09:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد أعمال شركة المياه بغسيل شبكة خط الرياينة بأرمنت لخدمة الأهالى

السبت، 29 يونيو 2019 09:14 م
شاهد أعمال شركة المياه بغسيل شبكة خط الرياينة بأرمنت لخدمة الأهالى غسيل شبكة خط مياه الرياينة بأرمنت
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلق رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تنفيذ خطة الشركة لعمليات غسيل شبكات مياه الشرب بجميع الإدارات بالمحافظة مع دخول فصل الصيف وما يصاحبه من زيادة فى استهلاك المياه ولضمان جودة المياه المنتجة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه وجه المهندس علاء محمد برعى مدير إدارة مياه أرمنت بتكليف كلاً من إدارات المعامل والشبكات لتنفيذ خطة تطهير وغسيل شبكات المياه بمدينة أرمنت، وقامت الإدارات المعنية بعمليات الغسيل والتطهير لخط مياه قطر 4 بوصة بقرية الرياينة شارع الوحدة الصحية بأرمنت الحيط بتنفيذ فريق عمل من الكميائيين فنى المعمل ومسئولى شبكات إدارة أرمنت.

 

غسيل شبكة خط مياه الرياينة بأرمنت (1)
غسيل شبكة خط مياه الرياينة بأرمنت 
غسيل شبكة خط مياه الرياينة بأرمنت (2)
غسيل شبكة خط مياه الرياينة بأرمنت 
غسيل شبكة خط مياه الرياينة بأرمنت (3)
غسيل شبكة خط مياه الرياينة بأرمنت

الاقصر

اخبار الاقصر

غسيل شبكات مياة الاقصر

شركة مياة الاقصر

خدمة الاهالي بالصيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"مياة الأقصر" للمواطنين: عدم سداد الفواتير المتأخرة سيلغى التعاقد فوراً

الخميس، 27 يونيو 2019 05:13 م

شركة مياه الأقصر تبدأ أعمال تطهير بيارة صرف صحى الرواجح

الأحد، 16 يونيو 2019 06:56 م

صور.. "مياه الأقصر" تنظم ورشة عمل حول تأمين محطات المياه من مخاطر الحريق

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:29 ص

تعرف على خطوط الشكاوى بشركة مياه الأقصر مع ارتفاع الحرارة وزيادة استهلاك المياه

السبت، 01 يونيو 2019 09:12 م

تعرف على مبادرة زراعة الأشجار المثمرة الموفرة لاستهلاك المياه بالأقصر.. صور

الجمعة، 31 مايو 2019 02:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة