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زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

السبت، 29 يونيو 2019 10:37 ص
زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية زلزال - أرشيفية
كوالالمبور (أ ش أ)

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ضربت هزة أرضية قوية بلغت قوتها 6.1 درجة على مقياس ريختر، جزر ماريانا فى المحيط الهادئ، الليلة الماضية، كما وقعت هزة ثانية متوسطة القوة بلغت 5.1 درجة فى جزيرة سولاويسى بإندونيسيا، صباح اليوم السبت.

 

وذكر بيان صادر عن إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء برناما الماليزية، أن الهزة فى جزر ماريانا تمركزت على بعد ألف و778 كيلومترا جنوب يوسوكا اليابانية، ولم تؤد إلى وقوع أمواج المد العاتية تسونامى فى ماليزيا.

 

ووقعت الهزة الأرضية الثانية على بعد 210 كليومترات شمال كيندارى بإندونيسيا، ولم يتم إصدار أى تحذيرات بخصوص أمواج تسونامى فى هذه المنطقة، بحسب البيان.

 


اليوم السابع بلس

زلزال

ماليزيا

اندونيسيا

هزة ارضية

تسونامى

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