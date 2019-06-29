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روستيخ الروسية لتصنيع الأسلحة تكشف عن مسدس جديد للشرطة والجيش

السبت، 29 يونيو 2019 09:07 ص
روستيخ الروسية لتصنيع الأسلحة تكشف عن مسدس جديد للشرطة والجيش مسدس اوداف الجديد
كتب: أحمد علوى

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كشفت شركة روستيخ الروسية المتخصصة فى صناعة السلاح، عن سلاح جديد لها خلال منتدى الجيش 2019، وكان السلاح هو مسدس متطور سيحل محل مسدسات "مكاروف" في الجيش وقوات الشرطة الروسية.

ومن أبرز ما يميز المسدس الجديد"أوداف" هو تصميمه الفريد الذى يقلل من زاوية الارتداد أثناء إطلاق النار، ما يزيد من دقة إصابة الهدف.

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وصنع هيكل هذا المسدس من أجزاء معدنية وبلاستيكية خاصة تجعله متينا وخفيفا، حيث يبلغ وزنه دون طلقات 780 جرام، أما وزنه مع امتلاء خزنته فتبلغ 980 جرام.

ووفقاً لوكالة تاس الروسية، فإن هيكله أيضا بسكك خاصة تسمح بتزويده بأجهزة تصويب ضوئية وبصرية وليزرية، ومصباح إضاءة صغير، أما سبطانته فيمكن تزويدها بكاتم للصوت.

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ويتسع مخزن "أوداف" لـ 18 طلقة من عيار 9/19 ملم، منها طلقات مزودة بمقذوف مضيء، وطلقات بمقذوف خارق للدروع، وطلقات بمقذوفات خلبية.

 


روسيا

روستيخ

سلاح روسى

اخبار العالم

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