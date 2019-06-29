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رجال أعمال إسكندرية تبحث مع سفير أسبانيا بمصر سبل تنشيط الأعمال بين البلدين

السبت، 29 يونيو 2019 02:07 م
رجال أعمال إسكندرية تبحث مع سفير أسبانيا بمصر سبل تنشيط الأعمال بين البلدين سفير إسبانيا بمصر
الاسكندرية جاكلين منير

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ألتقي المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة رامون جيل كاساريس، سفير إسبانيا بمصر وخوان مانويل فيابلانا لوبيز، القنصل العام للسفارة الاسبانية بالإسكندرية.

وشارك باللقاء من الجمعية الدكتور عبد المنعم حافظ نائب الرئيس والمهندس هشام أبو العلا نائب رئيس الجمعية للعلاقات الخارجية والتعاون المشترك، وشريف الديواني مستشار مجلس الإدارة ومنير شحفة عضو اللجنة الاستشارية للعلاقات الدولية وعضو مجلس الإدارة، والمهندس  أحمد منسى- عضو لجنة الشباب، ونرمين ماميش نائب رئيس لجنة النقل واللوجيستيات، والمهندس محمد عرفة  رئيس لجنة الاستثمار و التمويل، ومحمد عبد المحسن  رئيس لجنة الاستيراد و الجمارك، ومحمد مهيلمى  نائب رئيس لجنة تنمية الشباب، وأدهم قريطم – المدير التنفيذى للجمعية.

وبحثت الجمعية خلال اللقاء سبل التعاون و تنشيط الاعمال والمشروعات المصرية الاسبانية و كذلك التعرف على الجمعية و أعمالها، فيما أستعرض أدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية بعرض تقديمى عن الجمعية و أعمالها و نشاطتها و دورها فى تمويل المشروعات الصغيرة وتنمية المجتمع.


الاسكندرية

جمعية رجال الاعمال

سفير اسبانيا

الفرص الاستثمارية بالاسكندرية

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