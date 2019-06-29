سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 09:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس رومانيا يرفض رئاسة المجلس الأوروبى.. ويعتزم الفوز بولاية رئاسية جديدة

السبت، 29 يونيو 2019 09:30 م
رئيس رومانيا يرفض رئاسة المجلس الأوروبى.. ويعتزم الفوز بولاية رئاسية جديدة كلاوس يوهانيس الرئيس الرومانى
بوخارست (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس المنتمى للوسط، اليوم السبت، إنه سيرفض أى عرض لتولى منصب رئيس المجلس الأوروبى، وإنه سيسعى بدلا من ذلك للفوز بفترة رئاسية جديدة.

ويرى دبلوماسيون يوهانيس (60 عاما)، المنتمى للعرق الألمانى والذى ساهم تعهده بكبح جماح الفساد فى جعله أكثر زعيم سياسى أوروبى شعبية على فيسبوك، بديلا محتملا لرئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.

وقال يوهانيس خلال لقاء مع أعضاء بحزب المنتدى الديمقراطى للألمان فى رومانيا بمدينته سيبيو "هناك أناس مهمون، سواء فى رومانيا أو أوروبا، يروننى مناسبا لمنصب قيادى فى مؤسسة أوروبية".

وأضاف "أريد أن أقولها الآن هنا وعلى الملأ: أنا رئيس رومانيا وأريد أن أظل رئيسا لها وليس للمجلس الأوروبي، لأن هناك الكثير الذى يتعين عمله هنا وأرغب فى أن أظل مشاركا فى ذلك".

ويحتل يوهانيس المركز الأول بنسبة 43 بالمئة فى استطلاعات الرأى الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر تشرين الثانى وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وحظى يوهانيس، معلم الفيزياء السابق، بإشادة لمهاراته فى إدارة سيبيو الواقعة بإقليم ترانسلفانيا، وهو أول رئيس لرومانيا ينتمى لأقلية عرقية.

ووافق الناخبون فى رومانيا بأغلبية ساحقة على استفتاء غير ملزم دعا إليه يوهانيس لمنع الحكومة من تعديل القانون عبر مرسوم طوارئ وإصدار قرارات عفو عن مدانين فى قضايا فساد.

 

 


رئيس رومانيا

أخبار رومانيا

رئاسة المجلس الأوروبى

ولاية رئاسية فى رومانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة