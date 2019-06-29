رئيس رومانيا يرفض رئاسة المجلس الأوروبى.. ويعتزم الفوز بولاية رئاسية جديدة

بوخارست (رويترز)

قال الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس المنتمى للوسط، اليوم السبت، إنه سيرفض أى عرض لتولى منصب رئيس المجلس الأوروبى، وإنه سيسعى بدلا من ذلك للفوز بفترة رئاسية جديدة.

ويرى دبلوماسيون يوهانيس (60 عاما)، المنتمى للعرق الألمانى والذى ساهم تعهده بكبح جماح الفساد فى جعله أكثر زعيم سياسى أوروبى شعبية على فيسبوك، بديلا محتملا لرئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.

وقال يوهانيس خلال لقاء مع أعضاء بحزب المنتدى الديمقراطى للألمان فى رومانيا بمدينته سيبيو "هناك أناس مهمون، سواء فى رومانيا أو أوروبا، يروننى مناسبا لمنصب قيادى فى مؤسسة أوروبية".

وأضاف "أريد أن أقولها الآن هنا وعلى الملأ: أنا رئيس رومانيا وأريد أن أظل رئيسا لها وليس للمجلس الأوروبي، لأن هناك الكثير الذى يتعين عمله هنا وأرغب فى أن أظل مشاركا فى ذلك".

ويحتل يوهانيس المركز الأول بنسبة 43 بالمئة فى استطلاعات الرأى الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر تشرين الثانى وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وحظى يوهانيس، معلم الفيزياء السابق، بإشادة لمهاراته فى إدارة سيبيو الواقعة بإقليم ترانسلفانيا، وهو أول رئيس لرومانيا ينتمى لأقلية عرقية.

ووافق الناخبون فى رومانيا بأغلبية ساحقة على استفتاء غير ملزم دعا إليه يوهانيس لمنع الحكومة من تعديل القانون عبر مرسوم طوارئ وإصدار قرارات عفو عن مدانين فى قضايا فساد.