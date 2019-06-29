رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد التدريب على الامتحان الموحد لكلية طب الفم والأسنان

قنا - وائل محمد

تفقد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، التدريب على الامتحان الموحد لكلية طب الفم والإسنان، والذى أقيم بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقر الجامعة بقنا.

وأكد رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تدريب الطلاب على أداء الامتحانات إلكترونياً من خلال معامل الحاسب الآلى بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وذلك للمرة الأولى بين الجامعات المصرية حتى يكونوا على استعداد لأداء الامتحان الموحد لكليات طب الفم والإسنان الذى يقام على مستوى الجامعات المصرية، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.



وأضاف الدكتور محمود سيد عبد الصادق القائم بعمل عميد كلية طب الفم والأسنان، أن 100 طالب من طلاب الفرقة الخامسة بالكلية قاموا اليوم بالتدريب على أداء الامتحانات إلكترونيا فى 12 مقر دراسى من مقررات الكلية.

شهد الجولة التفقدية لرئيس الجامعة الدكتور شعبان رمضان مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدكتور أحمد طلعت تميرك رئيس قسم الجراحة بكلية طب الفم والأسنان.

