رئيس جامعة بني سويف : ايقاف التعامل النقدي نهائياً بوحدة السيارات واستبداله بالإلكترونى

بنى سويف : هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن إيقاف التعامل النقدي نهائياً ،بوحدة السيارات بالجامعة واستبداله بالالكتروني جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم 172، بحضور نواب رئيس الجامعة،وعمداء الكليات،وأعضاء مجلس الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له أن القرار يأتي في إطار تطبيق قرار وزارة المالية بمنع التعامل بالسداد النقدي،وأن يكون التعامل من خلال الحسابات الإلكترونية لجميع الحسابات الحكومية،وذلك بهدف تحقيق الرقابة الكافية على متحصلات اشتراكات أعضاء هيئة التدريس والمستخدمين لأتوبيسات الجامعة على كافة الخطوط.