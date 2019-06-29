رئيس جامعة القاهرة: برامج جديدة بمركز التعليم المدمج

وائل ربيعى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه جارى التجهيز للإعلان عن فتح برامج جديدة بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، وهذه البرامج هى برنامج اللغة العربية والثقافة الإسلامية "كلية دار العلوم، وبرنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيا والإستشعار عن بعد "كلية الآداب".

وأضاف الخشت لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة دائما تسعى لتقديم البرامج الجديدة والتى تصب بالنهاية فى الأهداف العامة لإدارة جامعة القاهرة بالمساهمة فى تطوير العقل المصرى.

وأشار الخشت إلى أنه جارى العمل بالمركز للإعداد لامتحانات دور يوليو 2019 والتى ستعقد فى الفترة من 6 إلى 22 يوليو القادم للدارسين بجميع كليات المركز سواء بنظام التعليم المفتوح أو المدمج.