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رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الشاطبى

السبت، 29 يونيو 2019 07:08 م
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الشاطبى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تفقد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى الشاطبي الجامعي، بعد تزويدها بأحدث المعدات التقنية الحديثة والمستلزمات والأجهزة الطبية العالمية رافقه فيها، الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، والدكتور نادر فصيح، رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور أحمد سعد، مدير عام المستشفى.

 
وأكد الدكتور الكردى خلال جولته أن أعمال التطوير التي تشهدها وحدة العناية المركزة للأطفال تأتي في إطار خطط التطوير الشاملة لمستشفيات جامعة الإسكندرية، والتي تسهم في تقديم خدمة طبية متميزة في شتى التخصصات الطبية الدقيقة وتخفيف الآلام عن كاهل المرضى المترددين على مستشفيات الإسكندرية  الجامعية من مختلف محافظات الجمهورية، وأثنى على أعمال التطوير التى تمت بالمستشفى، والتي تعد نقلة نوعية في الخدمة الطبية المقدمة في مستشفيات الإسكندرية الجامعية للحالات الحرجة من الأطفال، وأضاف أنه يتم تقديم كل الدعم للمستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة العلاجية لكافة الأطفال ومواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية للقيام بهذا الدور.
 
ومن جانب آخر، افتتح رئيس جامعة الإسكندرية، أعمال تطوير الدور الرابع بمستشفى الأطفال بالشاطبي، ووحدة الجهاز الهضمي وأمراض الكبد ووحدة الغدد والكلى بطاقة 60 سرير، وبمساهمة وتمويل من الدفعة 28 من القوات البحرية بالاسكندرية.
 
وذلك بحضور الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، والدكتور نادر فصيح، رئيس قسم طب الأطفال ، والدكتور أحمد سعد، مدير عام مستشفى الشاطبي للأطفال في الإسكندرية، والدكتور حازم جودة،  المشرف العام على المستشفيات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.
 
وفي كلمته أكد الدكتور عصام الكردى ، رئيس جامعة الإسكندرية ، أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تشهد تطوير نوعي وكمي يلمسه المواطن البسيط من خلال الخدمات الطبية المتميزة المقدمه له، لاسيما أن بها خدمات وتخصصات ليست متوفرة بالمستشفيات الخاصة، وأعلن الكردي خلال الإفتتاح عن تشكيل مجلس أمناء لمستشفيات الجامعية بالإسكندرية، لمتابعة سير العمل بالمستشفيات وقياس أدائها وتلبية إحتياجاتها والإشراف على أموال التبرعات وضمان استقلالية المستشفيات الجامعية، وأضاف أن مجلس الأمناء سيتشكل من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالإسكندرية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية. 
 
فيما أكد الدكتور أحمد عثمان، أن أعمال التطوير بالمستشفى غير مسبوقة، مشيرا أنه خلال عامين ونصف فقط تم تطوير كافة الأقسام والوحدات بالمستشفى بإجمالي تكلفة 48 مليون جنيه من خلال التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمستشفي الجامعي بالإسكندرية، واكد عثمان أن المستشفيات الجامعية هي جزء هام من منظومة جامعة الإسكندرية التي تعتبر ثاني أقدم جامعة في مصر، لاسيما أنها تمتلك خدمات جديدة ومراكز تميز متفردة عن غيرها من المستشفيات، مشيرا ان بها خدمات تكاد تكون غير موجودة في مختلف المستشفيات الجامعية المصرية، وأشار ان الدفعة 28 قوات بحرية لديها أيادي بيضاء في الإرتقاء بالمستشفيات الجامعية، من خلال تطوير وحدة الحروق بالمستشفى الرئيسي، وتطوير وحدة الجهاز الهضمي والتغذية وأمراض الكلى والغدد بالدور الرابع بالمستشفى.
 
وأكد الدكتور نادر فصيح، أن ما حدث من تطوير يعتبر نموذج يحتذى به في التعاون بين جميع الأطراف المعنية بتوفير خدمة طبية مميزة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو زيادة الطاقة الاستيعابية للأطفال، وأضاف فصيح أن مستشفى الأطفال بالشاطبي أصبحت في ثوبها الجديد بغية تقديم خدمة وعناية طبية تليق بالمريض، وتوفير بيئة عمل مناسبة لكافة الأطباء والعاملين بالمستشفيات الجامعية، وأشار أن أعمال التطوير شملت تركيب شبكات أكسجين وفرش عناية متوسطة بطاقة 4 أسرة، وفرش وحدة الغسيل البريوني للأطفال.

الاسكندريه

جامعه الاسكندريه

مستشفى الجامعه

اخبار المحافظات

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