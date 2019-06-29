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رئيس الوزراء الإسبانى يدعو لإجراء تغيير سياسى فى رئاسة المفوضية الأوروبية

السبت، 29 يونيو 2019 01:47 م
رئيس الوزراء الإسبانى يدعو لإجراء تغيير سياسى فى رئاسة المفوضية الأوروبية رئيس وزراء إسبانيا
أوساكا (أ ش أ)

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دعا رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، إلى إجراء تغيير سياسى فى رئاسة المفوضية الأوروبية، وذلك قبل يوم من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبى، لتعيين المناصب البارزة بالمفوضية، التى يرأسها حاليا تيار (المحافظين) المتمثل فى جان كلود يونكر.

وقال سانشيز، فى كلمة خلال مشاركته فى قمة مجموعة العشرين بمدينة (أوساكا) باليابان، إن بلاده ستعمل على الوصول إلى أحد المناصب البارزة فى المفوضية، وهى الذراع التنفيذية للتكتل الأوروبي.

يذكر أن عددا من مرشحى الدول الأوروبية فى منافسة شديدة على خلافة "يونكر" الذى سيغادر منصبه فى أكتوبر المقبل.

 


اسبانيا

بيدرو شانشيز

رئيس الوزراء الاسبانى

المفوضية الاوروبية

الاتحاد الاوروبى

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