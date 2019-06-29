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رئيس العراق: نحرص على التواصل والمشاورات مع مجلس الأمن لتعزيز السلم بالمنطقة

السبت، 29 يونيو 2019 04:00 م
رئيس العراق: نحرص على التواصل والمشاورات مع مجلس الأمن لتعزيز السلم بالمنطقة رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح
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أكد رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، اليوم السبت، أن العراق حريص على إدامة التواصل والمشاورات مع مجلس الأمن الدولى لتعزيز السلم والأمن فى المنطقة.

وقال الرئيس العراقى، خلال لقائه الدورى لمجلس الأمن الدولى منصور العتبى وعدد من أعضاء مجلس الأمن، وفقا لوكالة الأنباء العراقية - إن العراق يسعى لممارسة دوره على الصعيدين الإقليمى والدولى، والمساهمة فى الجهود البناءة لترسيخ الاستقرار، ورغبته الجادة فى تسوية المسائل الدولية بالطرق السياسية عبر تشجيع الحوار بين الأطراف كافة، مؤكدا أهمية الحفاظ على سيادة العراق وسلامة أمنه ووحدته إزاء التحديات والأزمات التى تشهدها الساحة الإقليمية.

وأضاف صالح، أن العراقيين انتصروا على الإرهاب وحرروا مدنهم وأمامهم مهام كبيرة للحفاظ على وحدته وتحقيق ازدهاره، وهذا لن يتحقق دون مساندة وعون المنظمات الأممية والدولية والأشقاء والأصدقاء.

بدوره، عبر الرئيس الدورى لمجلس الأمن عن دعمه والمنظمة الدولية للشعب العراقى وحكومته، مشيداً بالسياسية المتوازنة التى ينتهجها العراق والحرص على الالتزام بمقررات مجلس الأمن مما يدلل على صحة مساره السياسى وانفتاحه على المحيط الإقليمى والدولى.

واستعرض الرئيس العراقى مع الوفد آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الإقليمى والدولى وأزمات المنطقة، وضرورة العمل المشترك لإنهاء الأزمات والتوترات.

 


الرئيس العراقى

مجلس الامن الدولى

مكافحة الارهاب

الحرب على الارهاب

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