رئيس البرازيل يدعو للتعاون مع إسبانيا بتحقيق مع ضابط مرافق له ضبط بحوزته كوكايين

أوساكا (أ ش أ)

طالب الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، وزارة الدفاع البرازيلية، بأن تتعاون مع السلطات الإسبانية فى التحقيق مع ضابط مرافق له ضبط بحوزته 39 كيلوجراما من الكوكايين خلال توجهه إلى اليابان للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين.

وقال بولسونارو فى تغريده عبر حسابه على تويتر، إن قوات البرازيل الجوية تضم فى صفوفها ما يقارب 30 ألف رجل وامرأة، وهم مدربون على التحلى بأعلى القيم الأخلاقية، مضيفا أنه فى حال ثبت أن المشتبه فيه ارتكب الجريمة فستجرى محاكمته وإدانته طبقا للقانون.

وكانت السلطات فى إسبانيا، اعتقلت فى وقت سابق ضابطا فى القوات الجوية البرازيلية ضمن وفد الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو إلى قمة العشرين فى أوساكا اليابانية، وبحوزته 39 كيلوجراما من الكوكايين.

وأوضحت وزارة الدفاع البرازيلية، أن الضابط جرى اعتقاله فى مدينة إشبيلية الإسبانية، وهى محطة توقف، فى الرحلة الطويلة بين البلد اللاتينى وأوساكا اليابانية.