رئيس أركان الجيش اليمنى: القيادة السياسية عازمة على استعادة الدولة ومحاربة الإرهاب

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني اليمني الفريق الركن عبدالله النخعي، اليوم،السبت، عزم القيادة السياسية المدعومة بإرادة شعبية وإجماع محلي وإقليمي ودولي على استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب ومحاربة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن رئيس الأركان ترأس اجتماعا لقيادة محور أبين والوحدات العسكرية التابعة، بحضور المحافظ قائد المحور اللواء الركن أبوبكر حسين ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد جغمان الجنيدي.

وشدد رئيس الأركان على مضاعفة الجهود والارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة أبين، مشيدا بالانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني وأدوارهم البطولية في مختلف جبهات القتال.

ومن جانبه، أشار محافظ أبين إلى الموقف العام والجاهزية القتالية وتموضع الوحدات العسكرية على مسرح العمليات.