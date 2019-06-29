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رئيسة مجلس النواب البحرينى تستنكر الاعتداء على سفارة المملكة ببغداد

السبت، 29 يونيو 2019 12:00 ص
رئيسة مجلس النواب البحرينى تستنكر الاعتداء على سفارة المملكة ببغداد مجلس النواب البحرينى - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت رئيسة مجلس النواب البحرينى فوزية بنت عبدالله زينل، اليوم الجمعة، عن استنكارها البالغ وإدانتها الشديدة للاعتداء المرفوض الذى استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة، من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية فى مبنى السفارة والذى يعُد مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

وأكدت زينل - فى بيان نقلته، وكالة أنباء البحرين - الدعم النيابى لكافة الإجراءات التى تتخذها مملكة البحرين، مشددة أن عملية التحشيد والتخريب التى قامت بها مجموعة من المخربين ومن يقف وراءها، يجب أن تواجه بقوة القانون وسلطة الدولة، وعدم التسامح مطلقا مع أى عمل يهدد سيادة مملكة البحرين، ويعكر صفو العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

 

 


مجلس النواب البحرينى

سفارة البحرين بالعراق

تخريب سفارة البحرين

الخارجية البحرينية

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