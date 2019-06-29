رئيسا الصين وأمريكا يتفقا على استئناف المشاورات التجارية على أساس المساواة

(أ ش أ)

اتفق الرئيس الصينى "شى جين بينج" ونظيره الأمريكى "دونالد ترمب"، على استئناف المشاورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل، مع عدم فرض تعريفات إضافية جديدة على السلع الصينية.

جاء ذلك فى بيان أصدره الجانب الصينى حول اجتماع الرئيسين الصينى والأمريكى، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين فى مدينة أوساكا اليابانية.

وقال الرئيس الصينى "شى جين بينج" إن 40 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة أثبتت أن التعاون والحوار أفضل من الاحتكاك والمواجهة.

وأعرب بينج عن سعادته بلقاء نظيره الأمريكى، مشيرا إلى أنه قبل 48 عاما، وفى عام 1971، أقام لاعبو تنس الطاولة الصينيون والأمريكيون تفاعلا وديا فى بطولة العالم الـ31 لتنس الطاولة فى ناجويا الواقعة على بعد أكثر من 100 كيلومتر من أوساكا، وهو ما أطلق عليه فيما بعد "دبلوماسية كرة الطاولة"، لتقام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد ثمانى سنوات، فى عام 1979.

وأضاف: "إذا نظرنا إلى السنوات الأربعين الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، فقد مر الوضع الدولى والعلاقات الصينية الأمريكية بتغييرات هائلة، لكن الحقيقة الأساسية لم تتغير، وهى أن التعاون الصينى الأمريكى مفيد لكلا الجانبين، والصراع ضار لكلا الطرفين، والتعاون أفضل من الاحتكاك، والحوار أفضل من المواجهة".

وتابع :"لقد حافظت مؤخرا على اتصال وثيق بالرئيس ترمب عبر الهاتف والمراسلات، واليوم أود أن أتبادل وجهات النظر معه حول القضايا الأساسية المتعلقة بتنمية العلاقات الصينية الأمريكية، لتوجيه تطويرها فى المرحلة المقبلة، وتعزيزها على أساس التنسيق والتعاون والاستقرار".

وشدد الرئيس الصينى على أن الحقيقة الأساسية التى لم تتغير على الرغم من التغيرات الحاصلة فى الوضع الدولى تكمن فى أن الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة.

من جهته، قال الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة لن تضيف تعريفات جديدة على الصادرات الصينية، وإن فريقى التفاوض التجارى الصينى والأمريكى سيبحثان مسائل محددة خلال المشاورات الثنائية.