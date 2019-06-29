دونالد ترامب يهاجم الرئيس الأسبق جيمى كارتر: سيئ ومنافق

كتب محمد عبد العظيم

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، قائلا جيمى كارتر "سيئ ومنافق"، موضحا أن حزب الرئيس السابق كارتر أطاح به ونسيه بعد ذلك.

وأضاف الرئيس ترامب، خلال مؤتمر صحفى فى ختام قمة العشرين باليابان، أن السعودية حليف قوى وساهمت فى خلق ملايين الوظائف فى بلاده، موضحا أن إيران فى الوقت الحالى تسعى إلى إبرام اتفاق جديد مع الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه لا يمانع العبور إلى كوريا الشمالية مع زعيمها كيم جونج أون، معربا عن رغبته إبرام صفقة تجارية مميزة مع كندا والمكسيك.