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دورة تدريبية لراغبى الزواج الأقباط بمعهد المشورة بالمعادى

السبت، 29 يونيو 2019 03:00 ص
دورة تدريبية لراغبى الزواج الأقباط بمعهد المشورة بالمعادى زواج
سارة علام

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يطلق معهد المشورة الأرثوذكسية، بإيبارشية المعادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، دورة جديدة للمقبلين على الزواج من الأقباط حيث يحاضر في ثاني محاضرات الدورة التدريبية المُحاضرة "منيرفا سعد"، و تقدم محاضرة تحت عنوان "لغات الحب الخمس"،وذلك اليوم السبت الـ 29 من يونيو الجاري، وتستغرق مدة الدورة التدريبية 8 أيام مُتتالية بمعهد المعهد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للاقباط الارثوذكس بكوتسيكا.
 
يذكر أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبسكرتارية الانبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة والسكرتير السابق للمجمع، كان قد وضع الحصول على دورات التأهيل للزواج، كشرط اجباري لا تنعقد طقوس إتمام الزيجة دونه.
 

معهد المشورة

زواج الاقباط

راغبى الزيجة

زواج المسيحيين

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