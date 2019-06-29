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خدمات مرورية وعلامات إرشادية فى محيط إنشاء كوبرى بطريق إسكندرية الزراعى

السبت، 29 يونيو 2019 07:00 ص
خدمات مرورية وعلامات إرشادية فى محيط إنشاء كوبرى بطريق إسكندرية الزراعى حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

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عززت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، انتشار الخدمات والحواجز الحديدية فى محيط الإغلاق الجزئى لطريق الإسكندرية الزراعى عند الكيلو 185 دمنهور منعًا للزحام، حيث تجرى أعمال إنشاء كوبرى علوى فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية.

 

وتتضمن الأعمال توسعة الطريق لتنفيذ الإصلاحات، فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، لاستحداث حارة إضافية بجوار الكوبرى المار أعلى ترعة معمل قزاز، الأمر الذى يستلزم استقطاع حارة لمسافة كيلو، لتأمين الأعمال.

 

يشار إلى أن عرض الطريق 3 حارات مرورية، بكل اتجاه سيجرى استقطاع الحارة اليمنى من الطريق، فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، مع ترك حارتين لمرور السيارات، على أن يجرى تنفيذ الأعمال فى مدة 6 أشهر وعلى مدار اليوم بالكامل.


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