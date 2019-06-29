سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 05:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

بدعمه الأجهزة الأمنية..

خبير أمنى: الشعب المصرى رأس الحربة فى التصدى لمخططات خلية الأمل

السبت، 29 يونيو 2019 04:19 م
خبير أمنى: الشعب المصرى رأس الحربة فى التصدى لمخططات خلية الأمل الهارب أيمن نور المتهم بخلية الأمل
محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء محمد مصطفى، الخبير الأمني، إن خلية الأمل التى نجحت الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض عليها، وفضح مخططاتها أمام المصريين، وكشفت حقائق نوايا جماعة الإخوان الإرهابية فى ضرب حالة الإستقرار التى تعيشها مصر من خلال مخطط فوضوى يهدف لإثارة الرأى العام واستهداف مؤسسات الدولة يؤكد قدرة الأجهزة الأمنية فى مواجهة الجرائم قبل وقوعها.

وتابع الخبير الأمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن خلية الأمل التى تدار بأموال جماعة الإخوان الإرهابية وبدعم من قوى خارجية لدول معادية للدولة المصرية مثل قطر وتركيا صدمت من قوة وقدرة الأجهزة الأمنية على كشف مخططاتهم وإحباط كل محاولاتهم فى إستهداف مصر والمصريين.

وأوضح "مصطفى" أن الشعب المصرى أصبح رأس الحربة فى إفساد مخططات خلية الأمل، وكل مخططات الجماعة الإرهابية، من خلال دعمة المستمر لأجهزة الدولة، وكذلك والوقوف خلف الأجهزة الأمنية.

 


خلية الأمل

جماعة الاخوان الارهابية

الاجهزة الامنية

جماعة الاخوان

تنظيم الامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأسباب التى تدفع الإخوان لضم شخصيات من التيار المدنى واليساريين فى خلية الأمل.. التنظيم يسعى لإظهار نفسه للعالم أنه ليس تجمع للإسلاميين.. وضم أصحاب أفكار أخرى محاولة لضمان التمويل الخارجى

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:54 م

خبير أمنى: خلية الأمل فضحت أصحاب الشعارات وتعاونهم مع الإرهابين

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:45 م

لماذا تلجأ الإخوان لاستقطاب شخصيات من التيار المدنى واليسارى؟..خلية الأمل تفتح الملف السرى للجماعة والتنظيم يرفع شعار "الغاية تبرر الوسيلة"..فقدانهم الثقة فى أتباعهم أبرز الأسباب.. وخبراء: يستخدمون أساليب جديدة

الجمعة، 28 يونيو 2019 05:30 م

خلية الأمل فضحتهم.. تاريخ التقارب بين اليسار والإسلام السياسى في مصر

الجمعة، 28 يونيو 2019 04:22 م

تحقيقات "خلية الأمل" تكشف تورط محامى ابنة الشاطر وارتفاع عدد المتهمين لـ13.. و النيابة تتهمهم بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية

الخميس، 27 يونيو 2019 11:51 م

احتجاز متهمة بـ"خلية الأمل" لحين ورود تحريات الأمن الوطنى

الخميس، 27 يونيو 2019 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

الحكم السنغالى ماجيت نداى يدير مباراة مصر واوغندا غداً

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

العالم يتغنى بنجاح مصر فى تنظيم أمم أفريقيا.. صحف الجزائر تشيد بكرم ضيافة المصريين وتؤكد: القاهرة لا تعرف النوم.. الإعلام المغربى: أرض الكنانة توحد الأشقاء.. وموقع تونسى: كان 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

طرد عائلة من رحلة طيران أمريكية لسبب غريب.. اعرف التفاصيل

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

صور.. المحمدى يكشف سر تفوقه الهجومى مع الفراعنة ويؤكد: "البطولة من نصيبنا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة