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خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها"

السبت، 29 يونيو 2019 02:27 م
خالد صلاح فى ذكرى ثورة 30 يونيو: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها" الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"
كتب محمد عبد العظيم

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تحتفل الدولة المصرية غدًا الأحد بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، والتى شهدت تكاتف جموع الشعب المصرى وانتصار إرادته لرفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب، وفى إطار الاحتفال بذكرى الثورة تصدر هاشتاج "ثورة 30 يونيو"، قائمة الأكثر تداولا على "تويتر".  

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، إن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو أنقذت الوطن من الإرهاب والفوضى، متابعًا: "اللهم أدم علينا وحدة مصر وقوة شعبها وإرادتها الحرة وكفاحها نحو المستقبل".

الكاتب الصحفى خالد صلاح
الكاتب الصحفى خالد صلاح على تويتر

وكان جموع الشعب المصرى خرجوا إلى الشوارع والميادين فى يوم 30 يونيو عام 2013 بعد عام واحد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لرفض هذه الجماعة وحكمها، مطالبين برحيلهم عن الحكم حتى انتصرت الإرادة الشعبية لتنقذ الوطن من الإرهاب والفوضى.

وكان الهدف الأساسى لثورة 30 يونيو، هو مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب، والرغبة الشعبية فى استعادة الهوية المصرية والحفاظ عليها، وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، حيث بدأت الدولة بعد ذلك رحلة طويلة وصعبة من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب.

وصنع المصريون فى مثل هذا اليوم، حدثاً من أعظم الأحداث أملاً فى تاريخهم المديد سيبقى علامة تاريخية، تؤكد انتصار الهوية المصرية والثقافة الوطنية، وقدرة شعب عظيم على دحر كل المؤامرات والحروب الإرهابية والعمليات النفسية والشائعات وحملات التشكيك ومحاولات بث اليأس فى النفوس.


خالد صلاح

ثورة 30 يونيو

30 يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو

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